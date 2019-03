SP: pak schoolbestuurders sneller aan

De overheid moet schoolbestuurders kunnen wegsturen als er op een school sprake is van antidemocratisch onderwijs. De SP wil dat de wet wordt aangepast om dit mogelijk te maken.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) uitte vorige week zijn zorgen over de islamitische school. Leerlingen zouden er salafistisch getinte lessen krijgen en bestuurders banden zouden hebben gehad met terroristische beweging.

Kamerlid Jasper van Dijk zal minister Arie Slob (Onderwijs) later donderdag in een debat over de Amsterdamse school oproepen de wet aan te passen. Van Dijk wijst erop dat de wet momenteel al redenen noemt op basis waarvan een bestuurder kan worden weggestuurd, zoals financieel wanbeleid.

Van Dijk wil eerst Slob de kans geven het zelf te regelen. Anders komt hij zelf met een wetswijziging. De SP’er gaat ervan uit dat daarvoor een meerderheid te vinden is in de Tweede Kamer.