SP: ongelijkheid wordt verder vergroot

Hoewel de crisis voorbij is en de overheid weer meer geld te besteden heeft, zien heel veel mensen daar niet veel van terug. Dat zegt SP-leider Emile Roemer in reactie op de Miljoenennota.

„Jarenlang hoorden we dat er bezuinigd en ingeleverd moest worden: het was crisis. Tachtigduizend zorgmedewerkers verloren hun baan, politieposten in de wijk werden gesloten, de huren stegen de afgelopen zes jaar met bijna dertig procent”, aldus Roemer. De voorman van de socialisten pleit onder meer voor afschaffing van het eigen risico, meer agenten op straat en verlaging van de huren. „Het is nu tijd om te bouwen.”