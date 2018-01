SP-Kamerlid Roemer uitgezwaaid

De Tweede Kamer heeft woensdag met luid applaus en geroffel Emile Roemer uitgezwaaid als Kamerlid van de SP. Kamervoorzitter Khadija Arib prees de „grote vriendelijke reus” erom dat de SP onder hem het imago van „knorrige tegenpartij” van zich af heeft geschud.

„Het is mooi geweest”, zei Roemer voorafgaand aan het afscheid. In zijn afscheidsbrief schreef hij al dat het tijd is dat een nieuwe SP-lichting het overneemt. Roemer was eind vorig jaar al gestopt als fractievoorzitter.

„Je humor, je vriendelijke houding en daadkracht zette je in om iets wezenlijks te bereiken”, aldus Arib. „Regeringsdeelname - een droom - is je niet gelukt. Maar de SP heeft onder jouw leiding bewezen op elk niveau te kunnen besturen. Je hebt de bal feitelijk voor het doel gelegd, het is nu aan anderen die erin te schieten.” Roemer zat sinds 2006 voor de SP in de Tweede Kamer. Sinds 2010 was hij fractievoorzitter en politiek leider. Bij de laatste verkiezingen, toen hij opnieuw lijsttrekker was, verloor zijn partij één zetel. Voor de stembusronde hadden sommige SP-collega’s in de media ernstige twijfels geuit over zijn kwaliteiten.

Roemer voelt er wel wat voor burgemeester te worden, zei hij in een interview met Omroep Brabant. Als fractievoorzitter werd hij in december al opgevolgd door Lilian Marijnissen. Zijn vervanger als Kamerlid is Mahir Alkaya, die donderdag wordt beëdigd