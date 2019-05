SP haalt uit naar Timmermans (PvdA)

De SP haalt in een campagnespotje uit naar Frans Timmermans, PvdA-lijsttrekker bij de Europese verkiezingen. Het filmpje draait om Hans Brusselmans, die veel weg heeft van het uiterlijk van Timmermans. In de video wordt gezegd dat Brusselmans „één groot en sterk Brussel wil dat over Europa zal heersen.” Brusselmans schrokt in het clipje een taart met Nederlandse vlag op, met de begeleidende tekst ”Hans wil Nederland opslokken”.

In een toelichting op het campagnespotje van de SP zegt partijvoorzitter Ron Meyer dat hij niet gelooft in linkse samenwerking. Hij noemt de PvdA een „zogenaamde linkse partij.” Lodewijk Asscher, fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer, liet via Twitter weten dat verdeeldheid op links een feest voor rechts is. Verder weigerde hij commentaar te geven op de inhoud van het campagnespotje. Na de Tweede Kamerverkiezingen spraken de twee partijen nog af om meer te gaan samenwerken.