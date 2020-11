SP’ers willen vrede tussen partijbestuur en jongerentak ROOD

Een groep SP’ers heeft het partijbestuur opgeroepen het gesprek weer aan te gaan met ROOD, de jongerentak van de partij. Het buitenspel zetten van deze club, wegens de benoeming van bestuursleden die banden met radicale platforms zouden hebben, is volgens de socialisten „een ongewenste escalatie”.

Het conflict tussen het partijbestuur en de jongeren leidde er eerder deze week toe dat de partijvoorzitter de geldkraan dichtdraaide van de jongerenorganisatie en ook stopte met andere vormen van ondersteuning aan ROOD. Een van de leden die de partij had geroyeerd, werd tot voorzitter van de jongerenclub verkozen. Olaf Kemerink maakte deel uit van een groep „zolderkamercommunisten” die er door het partijbestuur van werden beschuldigd een eigen partij binnen de partij op te richten.

Wel wil het bestuur in gesprek met de jongerentak. Statenleden, oud-senatoren en lokale fractievoorzitters roepen in een brief op daar haast mee te maken. „Wij roepen daarom het partijbestuur op om zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan met ROOD en te de-escaleren”, schrijven de SP’ers in hun oproep, ‘SP voor Rood’.

Zij opperen ook om de jongerentak meer vrijheid te geven. Bij andere partijen krijgen de jongerenclubs meer de ruimte om zich tegen de partij te keren en de koers aan te scherpen als ze dat willen. „Jongeren zijn meer dan alleen hulptroepen voor uitvoering van wat de partij heeft bedacht - hun rol is juist om voor de troepen uit te lopen”, vinden ook de SP’ers.