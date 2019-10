SP’er naar waakhond om ‘discriminatie’ KLM

SP-Kamerlid Ronald van Raak stapt naar het College voor de Rechten van de Mens vanwege een vermeende discriminatiezaak. Van Raak bevestigt berichtgeving daarover van The Post Online.

Aanleiding is een incident in mei, toen Van Raak en zijn echtgenote met KLM van New York naar Amsterdam vlogen. Zijn vrouw kreeg een zitplaats toegewezen naast een Joods-orthodoxe man, maar die weigerde naast een vrouw te zitten. De man reisde samen met een groep Joods-orthodoxe mannen, maar niemand wilde plaatsnemen op de stoel.

„Dit is het gevolg van een vijf maanden lange discussie met KLM, die gewoon discriminatie toestaat”, zegt Van Raak over zijn stap naar de mensenrechtenwaakhond. Het kan volgens hem niet zo zijn dat een slachtoffer van discriminatie naar een oplossing moet zoeken. De politicus en zijn vrouw zijn namelijk uiteindelijk met tegenzin op andere zitplaatsen gaan zitten.

„De sfeer werd echt grimmig”, zegt Van Raak over de situatie. KLM had de Joods-orthodoxe man de keuze moeten geven op zijn aangewezen stoel plaats te nemen, of het vliegtuig te verlaten.

KLM betreurt het feit dat Van Raak en zijn vrouw een „onprettige situatie hebben meegemaakt”. Het bedrijf „opereert binnen wettelijke kaders en conform toepasselijke regels”, zegt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij desgevraagd. „Bij een situatie aan boord spant de crew zich in om die situatie op een goede manier op te lossen en vooral escalatie te voorkomen. Daarbij worden afwegingen gemaakt. Zo ook in dit geval.”

De werknemers van KLM en het grondpersoneel in New York deden het „allemaal perfect”, zegt Van Raak. Maar KLM weigert het beleid te veranderen waarmee zij werden geconfronteerd, stelt de politicus. Volgens KLM probeert het bedrijf altijd „zo goed mogelijk te handelen”. „Veiligheid heeft daarbij altijd de hoogste prioriteit.”