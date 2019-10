SP en VVD willen vaccinatieplicht kinderopvang

SP en VVD willen een vaccinatieplicht voor de kinderopvang als de vaccinatiegraad een ondergrens bereikt. De partijen komen met een initiatiefwetsvoorstel, kondigden ze dinsdag aan.

„De vaccinatiegraad onder kinderen daalt en is op dit moment al lager dan wordt geadviseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat is niet goed. Kinderen verdienen een gezonde omgeving en ouders moeten er zeker van kunnen zijn dat de kinderopvang een plek is die zo veilig mogelijk is”, aldus Maarten Hijink (SP).

Het kabinet heeft eerder aangegeven ook te denken aan een vaccinatieplicht voor de kinderopvang. Maar het kabinet maakt volgens de VVD en SP niet genoeg haast. Sophie Hermans (VVD) zei in de Tweede Kamer dat er alles aan gedaan moet worden dat de vaccinatiegraad omhoog gaat.

Een onafhankelijke commissie moet volgens het voorstel bepalen wat en wanneer de kritische ondergrens van de vaccinatiegraad is bereikt. Dan kan ze een vaccinatieplicht adviseren waarna het kabinet een besluit neemt.

D66 is al met een initiatiefvoorstel gekomen dat kinderopvangcentra het recht geeft om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. Dat werd dinsdag in de Kamer besproken. Een meerderheid steunt dit voorstel.