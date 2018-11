SP en CU: taalles voor arbeidsmigranten

Werkgevers moeten taallessen mogelijk maken voor werknemers uit andere lidstaten van de Europese Unie. Dat willen de SP en de ChristenUnie.

De twee partijen zien investeren in taallessen als een ‘sociale plicht’ voor bedrijven, die nu „gemakkelijk goedkope arbeid uit Oost-Europa kunnen aantrekken, zonder zich druk te hoeven maken over aansluiting op de samenleving”. Ze doen hun voorstel maandag, tijdens een debat over integratie.

Volgens SP-leider Lilian Marijnissen „leidt het tot gevaarlijke situaties op de werkvloer” als buitenlandse werknemers de taal niet spreken. „Europese arbeidsmigranten moeten minstens een dagdeel per week Nederlandse taalles kunnen krijgen”, zegt zij. „Minister Koolmees moet daarover afspraken maken met werkgevers.”

CU-voorman Gert-Segers vindt dat bedrijven „een verantwoordelijkheid hebben voor een goede aansluiting op de lokale samenleving. Investeren in taalles voor werknemers en hun gezinnen is dan het minste wat ze kunnen doen.”