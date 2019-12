SP eist uitleg over gelakte dossiers fiscus

Sommige gedupeerde ouders in de affaire rond de kinderopvangtoeslag hebben na lang aandringen hun eigen dossier mogen inzien. Maar de Belastingdienst blijkt de informatie grotendeels met zwarte lak onleesbaar te hebben gemaakt. SP-Kamerlid Renske Leijten is „sprakeloos” en eist opheldering van staatssecretaris Menno Snel (Financiën).

De fiscus zette de afgelopen jaren van honderden, mogelijk zelfs duizenden gezinnen ten onrechte de kinderopvangtoeslag stop. Veel ouders hebben nog altijd geen idee waarom juist zij van fraude werden beticht en grote bedragen terug moesten betalen. Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) moest daarvoor vorige week diep door het stof. Een deel van de oppositie zegde het vertrouwen in hem op.

„Als je ziet hoeveel papier de ouders krijgen, zonder echte informatie, dan begrijp je wel waarom ze dit niet vóór het debat ontvingen”, aldus Leijten. Zij wil een nieuw debat met de staatssecretaris. De betreffende ouders zijn volgens haar woedend. „En terecht. Zij wilden weten waarom ze fraudeur zijn. En krijgen dit.”

Ook binnen de regeringscoalitie klinkt kritiek. „Dit was toch niet de bedoeling”, twittert CDA’er Pieter Omtzigt, die samen met Leijten jarenlang heeft geijverd voor meer openheid van de Belastingdienst en een fatsoenlijke oplossing voor de gedupeerde ouders. VVD’er Helma Lodders noemt de gang van zaken „verbijsterend”.

Een woordvoerder van Snel spreekt tegen dat de dossiers volledig onleesbaar zijn gemaakt. De gelakte delen betreffen informatie over bijvoorbeeld de opvangorganisatie of over andere ouders. „De eigen informatie is wel leesbaar.”