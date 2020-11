Sorgdrager begint in januari met onderzoek bombardement Hawija

De commissie onder leiding van oud-minister Winnie Sorgdrager, die onderzoek gaat doen naar het Nederlandse bombardement op de Iraakse stad Hawija, kan aan de slag. Op 1 januari gaat het onderzoek beginnen, laat Defensie weten.

Bij de aanval in de nacht op 2 op 3 juni 2015 kwamen vele tientallen mensen om het leven onder wie ook veel burgers. Het exacte aantal is nooit vastgesteld. Het onderzoek, dat er kwam op verzoek van de Tweede Kamer, moet duidelijk maken hoe bij deze inzet burgers konden omkomen en welke lessen eruit te trekken zijn.

In de commissie zitten verder Terry Gill, een hoogleraar militair recht en Ralph Reefman, een commodore-vlieger buiten dienst. Defensie heeft beloofd alle mogelijke steun te zullen geven aan de commissie. Het is nog niet bekend wanneer het onderzoek gereed zal zijn.

Pas vorig jaar kwam naar buiten dat er veel burgers bij de luchtaanval met Nederlandse F16’s waren omgekomen. De Kamer was er onjuist over geïnformeerd en dat bracht minister Ank Bijleveld in politieke problemen. De Kamer wordt in het vervolg direct op de hoogte gesteld als er burgerslachtoffers bij een missie vallen.