Sobere time-outplek voor overlastgevende asielzoeker

Asielzoekers die overlast veroorzaken, kunnen voortaan worden ondergebracht in een sobere opvangplaats voor een „time-out”. Alle asielzoekerscentra krijgen zo’n time-outplaats, laat staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) weten.

De azc’s krijgen zo de kans herrieschoppers toch uit elkaar te halen en af te zonderen en hun wangedrag te bestraffen. Voorheen konden de centra ze ook tijdelijk of zelfs definitief de opvang uitzetten. Maar door die praktijk heeft het Europese Hof van Justitie vorig jaar een streep gezet. Europese landen zijn verplicht om ook overlastgevers basisopvang te bieden en mogen hen niet op straat zetten.

Een time-out kan worden opgelegd als een asielzoeker bijvoorbeeld geweld gebruikt tegen medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers of tegen medebewoners, schrijft Broekers aan de Tweede Kamer. De gestrafte krijgt er niet langer leefgeld, maar krijgt wat hij nodig heeft in natura. Als het nodig is, wordt de overlastgever extra bewaakt. Als zijn tijd erop zit, kan hij terug naar zijn eigen of, als dat beter is, naar een ander azc.