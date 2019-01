Snellere trein naar Berlijn duurt nog jaren

Een snellere treinverbinding naar Berlijn gaat nog jaren op zich laten wachten. De reis neemt nu nog bijna 6,5 uur in beslag. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) hoopt in 2021 de reistijd met een kwartier te kunnen bekorten om er in 2025 nog eens 40 tot 60 minuten af te halen.

De trein nog sneller naar de Duitse hoofdstad laten rijden, gaat veel geld kosten, schrijft de bewindsvrouw in een brief aan de Tweede Kamer weten. Een „significante versnelling” zal tussen 0,5 en 7 miljard euro kosten. „Ik blijf ambitieus, maar ben ook realistisch”, aldus Van Veldhoven.

De reis naar Berlijn duurt lang omdat de trein onder meer vaak moet wachten voor landelijke en regionale treinen en op veel stations stopt. Het kabinet wil internationale treinreizen promoten als alternatief voor het vliegtuig op korte afstanden in Europa. De Tweede Kamer spreekt er volgende week over.