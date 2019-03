„Sneller klant doorlichten bij cash betaling”

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vindt dat winkeliers hun klanten sneller moeten doorlichten als die een grote contante betaling doen. De drempel ligt nu op 10.000 euro, maar de Tweede Kamer dringt erop aan die te verlagen naar 5000 euro of nog nog minder. Ook Grapperhaus voelt voor een „substantiële” verlaging. Hij gaat daarover overleggen met het ministerie van Financiën, zei hij donderdag in een Kamerdebat. GroenLinks, VVD, CDA, PvdA en SP willen een lager drempelbedrag om het moeilijker te maken geld wit te wassen.

De minister is het eens met burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam dat criminelen te veel beschermd worden door de privacywetgeving. „Wij hebben dezelfde gedachten.” Grapperhaus werkt aan wetgeving om het makkelijker te maken informatie over criminelen te delen. Maar hij onderstreepte wel de noodzaak van zorgvuldigheid. „De privacywetgeving geldt voor iedereen. Het moet juridisch wel kloppen.”

Grapperhaus ziet niets in de suggestie van fractieleider Henk Krol van 50PLUS om het leger in te zetten in de strijd tegen drugscriminaliteit, zo liet hij weten. Volgens Krol is legerinzet nodig omdat de politie het werk niet aankan. Maar de minister voelt daartoe „geen enkele aandrang”. „Wij zijn een democratische rechtsstaat.” Ook van andere fracties kreeg Krol geen bijval.

SP-Kamerlid Michiel van Nispen opperde een parlementair onderzoek naar het aanpakken van crimineel geld. Hij lijkt vooralsnog niet op een Kamermeerderheid te kunnen rekenen.