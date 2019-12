Snel: Zwartlakken stukken geen pesterijtje

Dat gedupeerden in de kinderopvangtoeslagaffaire stukken hebben ontvangen die grotendeels waren zwartgelakt, is „geen pesterijtje geweest”, zegt staatssecretaris Menno Snel. Zijn ministerie heeft "juist zo ruimhartig mogelijk" gekeken naar de dossiers die gedupeerden hebben aangevraagd.

Snel begrijpt dat het „knullig” overkomt, maar het verzoek van ouders was juist om alles op te sturen, aldus de bewindsman. Tot nu toe zijn enkele tientallen dossiers –dikke multomappen vol papieren– opgestuurd. Inmiddels hebben 150 mensen die mogelijk gedupeerd zijn in fraudezaken om hun dossier gevraagd. Ook die krijgen de dikke multomappen, inclusief weggelakte persoonlijke gegevens van derden, als zij het volledige dossier willen inzien.

Over berichten van onder anderen SP-Kamerlid Renske Leijten dat gedupeerden ook dossiers hebben ontvangen met kopieën van paspoorten van wildvreemden, zegt Snel dat dit niet mag. Zijn departement heeft zich volgens hem gewoon aan de wet gehouden. „Maar er zijn letterlijk tienduizenden pagina's behandeld”, dus het kan zijn dat er hier en daar te weinig is gelakt. De Autoriteit Persoonsgegevens zegt hier nog geen melding van te hebben ontvangen.

Snel stuurde zijn uitleg ook al in een brief aan de Tweede Kamer, maar veel Kamerleden nemen daarmee geen genoegen. Met name de oppositie spreekt schande van de handelwijze van de Belastingdienst. Ook de coalitiepartijen willen graag uitgezocht zien, mogelijk door de Nationale Ombudsman, of de regels bij het weglakken van informatie wel juist zijn toegepast.

Een oproep van SP-Kamerlid Renske Leijten om nog deze week opnieuw een debat te voeren met de staatssecretaris, kreeg steun van een groot deel van de oppositie. Maar de coalitiepartijen willen Snel eerst de gelegenheid bieden schriftelijk op vragen van de Kamer in te gaan. Ook willen zij wachten op twee externe rapporten over de toeslagenaffaire die nog in de maak zijn.