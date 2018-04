Snel wil oplossing voor getto-uitkering

Het kabinet vindt dat een zogenoemde getto-uitkering niet moet meetellen bij het vaststellen van de hoogte van het inkomen. Dat heeft staatssecretaris Menno Snel van Financiën aan de Tweede Kamer laten weten.

Ongeveer 150 mensen ontvangen zo’n uitkering uit Duitsland, omdat zij in de Tweede Wereldoorlog in een Joods getto hebben gewerkt. Vorig jaar meldde Financiën dat deze uitkering gewoon meetelt bij het vaststellen van het inkomen en dus kan leiden tot hogere belastingen of lagere toeslagen. Daarop kwamen vragen van 50PLUS uit de Kamer.

De staatssecretaris schrijft nu dat hij de wens van deze groep begrijpt om hun getto-uitkering „vanwege hun bijzondere karakter” niet te laten meetellen bij hun inkomen. „Deze kwestie verdient een oplossing en heeft mijn volle aandacht.” Hij wil nog dit voorjaar met een oplossing komen.