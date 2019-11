Snel vindt fouten fiscus na brief klokkenluider

De Belastingdienst heeft enkele jaren geleden flinke steken laten vallen bij het behandelen van bezwaren. Deze „onvolkomenheden” heeft staatssecretaris Menno Snel (Financiën) gevonden na een alarmerende brief aan de Tweede Kamer van een voormalig ambtenaar.

Klokkenluider Pierre Niessen schrijft onder meer dat bezwaren - bijvoorbeeld tegen het verlagen of intrekken van toeslagen - telefonisch zijn afgedaan. In „enkele honderden” gevallen gebeurde dit, zonder schriftelijke uitleg en zonder dat de fiscus de bezwaarmaker op de mogelijkheden van beroep wees. „Dit is niet conform de wettelijke bepalingen en de rechtsbescherming van betrokkenen is hierdoor geschaad”, schrijft Snel aan de Kamer. Sinds mei 2015 gebeurt dit niet meer.

Ook zijn duizenden te laat ingediende bezwaren zonder nader onderzoek niet-ontvankelijk verklaard. De gedupeerden konden in dit geval wel in beroep bij de rechter, aldus Snel.

Hoewel de bewindsman niet alle punten die Niessen aankaart kan terugvinden, laat zijn brief zien dat interne klachten en signalen beter moeten worden opgepakt, aldus Snel. De „geconstateerde onvolkomenheden zijn in strijd met beleid en/of wet- en regelgeving”, erkent de staatssecretaris.

De bewindsman gaat in op de uitnodiging van Niessen om in gesprek te gaan over de cultuur die de klokkenluider aantrof in zijn tijd bij de dienst.