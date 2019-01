Snel overtuigt Kamer niet over aangiftes

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) heeft de Tweede Kamer er nog niet van overtuigd dat belastingaangiftes van ondernemers waar een luchtje aan kan zitten, voldoende worden gecontroleerd. De Kamer wil hem in een debat nader aan de tand voelen over de kwestie, liefst al volgende week.

Aanleiding is een bericht in Trouw van afgelopen weekeinde. Volgens het dagblad laat de belastingdienst na duizenden aangiftes extra te controleren, terwijl daar wel aanleiding toe is. Er zou te weinig personeel beschikbaar zijn om al die aangiftes wel goed door te lichten.

Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer bezwoer Snel dat de meest risicovolle aangiftes wel degelijk stuk voor stuk worden gecontroleerd. Aangiftes waarbij het gevaar van gesjoemel minder op de loer ligt, worden niet allemaal direct bekeken. Dat neemt niet weg dat dit achteraf alsnog kan gebeuren, aldus de staatssecretaris.