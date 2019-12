Snel overleeft motie van wantrouwen

Staatssecretaris Menno Snel heeft een motie van wantrouwen overleefd. Een deel van de oppositie wilde de bewindsman wegsturen vanwege de kinderopvangtoeslagaffaire, maar door de steun van de coalitie en van de oppositiepartijen GroenLinks en SGP kan hij aanblijven.

De Tweede Kamer debatteerde meer dan negen uur lang over de toeslagenaffaire. Hoewel Snel de steun houdt van de meerderheid, kreeg hij van bijna elke partij huiswerk mee. Oppositiepartij GroenLinks vindt dat het "nu niet het moment is" om de staatssecretaris naar huis te sturen en benadrukt dat de Kamer nog vaak zware debatten zal voeren over het debacle bij de Belastingdienst.

Aanleiding voor het debat, waarbij de emoties zowel op de publieke tribune als in de vergaderzaal hoog opliepen, was het rapport van een commissie onder leiding van oud-minister Piet Hein Donner. Honderden ouders in die zaak zijn onterecht als fraudeurs bestempeld. Dat geldt mogelijk voor nog veel meer gezinnen. Hun toeslagen werden stopgezet, en in sommige gevallen werden tienduizenden euro's teruggevorderd, wat tot grote financiële problemen leidde.

De gedupeerden die volgens de commissie-Donner recht hebben op compensatie krijgen die waarschijnlijk al voor de kerst, zei Snel. Er komt daarnaast een apart telefoonnummer bij de Belastingdienst voor gedupeerden. Ook worden er twee specialisten aangewezen die de cultuur bij de fiscus moeten verbeteren en maakt Snel werk van een snelle aanpassing van het toeslagensysteem.

Snel kreeg het zwaar in het debat toen het ging over hoe hij de Tweede Kamer heeft geïnformeerd. De staatssecretaris slaagde er niet in een deel van de oppositie te overtuigen. Zelfs de SGP, een steunpilaar voor het kabinet, overwoog de door de SP ingediende motie van wantrouwen te ondertekenen, maar zag er uiteindelijk toch vanaf.

"Ik heb steun om door te gaan, en dat doe ik ook graag", zei Snel na afloop. Hij benadrukt dat hij het debat nooit uit de weg is gegaan. "Ik wil blijven zoeken naar een oplossing. Die komt geen meter dichterbij met een soort politieke daad."