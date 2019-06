Snel: onderzoek naar toeslagen niet belemmerd

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën heeft onderzoekers op zoek naar informatie over ten onrechte beëindigde kinderopvangtoeslag geen strobreed in de weg gelegd, zegt hij. Dat vinden de onderzoekers zelf volgens Snel ook.

De onderzoekers stelden in oktober vervolgonderzoek voor, waarin ook bestanden van onder andere de FIOD bekeken zouden moeten worden. Dat vervolgonderzoek kwam er niet.

Het stond de onderzoekers zelf echter vrij om alle documenten in te zien die ze wilden, zegt Snel. "Die keuze hebben wij niet voor ze gemaakt, laat staan dat we hen hebben belemmerd of gedirigeerd. Dat is echt een misverstand."

De staatssecretaris heeft "vanochtend een van de onderzoekers nog gesproken". Zij "hebben de medewerking van Financiën als constructief en zeker niet als obstructief gezien".