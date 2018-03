Snel Kamerdebat over liquidaties

De Tweede Kamer gaat snel debatteren over de liquidaties in Amsterdam. Een voorstel hiertoe van het CDA kreeg donderdag steun van alle partijen. „Het loopt volledig de spuigaten uit in Amsterdam”, zei Madeleine van Toorenburg (CDA).

De Tweede Kamer wil voor het debat ook nog een brief van het kabinet over de kwestie. In Amsterdam-Noord werd donderdagochtend een man neergeschoten bij de NDSM-werf. Het slachtoffer is de broer van de kroongetuige Nabil B., die verklaringen heeft afgelegd tegen de zogeheten Mocro-maffia.