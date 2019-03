„Snel informeerde Kamer mogelijk verkeerd”

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën heeft mogelijk de Tweede Kamer verkeerd geïnformeerd over het rekenmodel dat wordt gebruikt om de subsidie op elektrisch rijden te berekenen. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) wil opheldering.

Omtzigt zegt dat naar aanleiding van een bericht van het journalistieke platform Follow the Money. Daarin ontkent onderzoeksorganisatie TNO dat ze dit rekenmodel wetenschappelijk heeft ’’gevalideerd", dus goedgekeurd. Die mededeling staat haaks op wat Snel eerder aan de Tweede Kamer meldde.

Omtzigt noemt de zaak „zeer ernstig” en „best wel hard”. Hij stelde al eerder vragen over enorme subsidies voor het leasen van elektrische auto’s. Het rekenmodel, dat TNO en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zouden hebben gevalideerd, onderschat de verkoop van elektrische auto’s. Het zou daardoor de schatkist honderden miljoenen meer kosten dan verwacht.

Een woordvoerster van Snel zegt in een reactie dat het woord „gevalideerd” door de staatssecretaris is gebruikt omdat PBL en TNO het rekenmodel in de zomer en najaar van 2018 hebben besproken, getoetst en vervolgens valide genoeg vonden voor doorrekening van het Klimaatakkoord.