'Snel duidelijkheid over smartengeld doodzieke militair'

Minister van Defensie Ank Bijleveld wil "zo snel mogelijk" duidelijkheid over eventueel smartengeld voor een 31-jarige doodzieke oud-militair. Dat heeft een woordvoerder gezegd naar aanleiding van berichtgeving over de zaak door RTL Nieuws.

De man diende onder meer in Afghanistan en heeft daar PTSS-klachten aan overgehouden. Hierover loopt een aanvraag voor smartengeld. In een brief aan de minister schrijft zijn vrouw dat hij nu ook een hersentumor heeft en niet lang meer zal leven. Zij uit haar zorgen over haar financiële toekomst na haar mans dood. De vrouw vreest dat de procedure voor het smartengeld niet is afgerond voordat haar man overlijdt. De woordvoerder zegt dat "de minister van mening is dat dit goed moet gebeuren en zo snel mogelijk, want dit is een treurig verhaal".

Advocaat Michael Ruperti verspreidde de brief ("met toestemming") via Linkedin. Zijn bericht is tienduizenden keren 'geliked' en ruim 1200 mensen hebben commentaar gegeven op zijn 'post'. De echtgenote vraagt de minister ook een uitzondering te maken met betrekking tot de uitkering van het militair pensioen dat de man nu krijgt. Dat pensioen valt weg als hij overlijdt. Ook naar die vraag wordt gekeken, stelt de zegsman. Wat daaruit komt is nog niet duidelijk.