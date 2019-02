Snel doet alsnog steekproef van mkb-aangiften

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) gaat alsnog een steekproef laten doen onder 22.500 risicovolle aangiften uit 2016 van het midden- en kleinbedrijf (mkb).

In januari ontstond commotie in de Tweede Kamer nadat dagblad Trouw had gemeld dat duizenden belastingaangiften van het mkb niet waren gecontroleerd omdat de capaciteit voor controle zou ontbreken. Daardoor zou veel geld worden misgelopen.

Volgens de bewindsman klopte het beeld niet en lag het niet aan een gebrek aan controleurs. Alleen de meest risicovolle van de bijna 700.000 aangiften worden uiteindelijk handmatig gecontroleerd. Dat waren er in 2016 zo’n 60.000.

Dat de genoemde 22.500 aangiften niet zijn gecontroleerd komt omdat ze achteraf geen hoog risico bleken te vormen. Op verzoek van de PvdA gaat hij nu alsnog een „kleine steekproef” hierop laten uitvoeren om te zien dat er toch geen fouten zijn gemaakt.