Sms-actie voor zieke Vlaamse baby succesvol

Een sms-actie voor een zieke baby in Vlaanderen heeft in korte tijd bijna 1,9 miljoen euro opgebracht. Dat bedrag is nodig om het kind van negen maanden aan een wellicht levensreddend medicijn te helpen.

De baby lijdt aan de zeldzame spierziekte spinale musculaire atrofie. Het geneesmiddel Zolgensma van farmaceut Novartis kan redding brengen, maar kost 1,9 miljoen euro.

De ouders van Pia uit het Vlaamse Wilrijk begonnen de actie maandag. Elke sms levert 2 euro op. Er zijn er meer dan 900.000 binnengekomen, staat op de facebookpagina van ‘teampia’. Met eerdere giften is het benodigde bedrag binnen, maar ze zijn pas echt gerust als er nog een ton bijkomt.

Het medicijn, een eenmalige gentherapie, is in Europe niet erkend en wordt in België niet vergoed. Het gezin reist naar verwachting naar de Verenigde Staten voor een behandeling.