Smokkelbende gepakt bij Brits-Belgische actie

Bij een grote gezamenlijke actie van meer dan 250 Belgische en Britse politiemensen is een criminele bende opgerold die migranten en drugs van België naar het Verenigd Koninkrijk smokkelde. Tijdens gelijktijdige huiszoekingen in beide landen op verschillende plaatsen zijn dinsdag in totaal 24 verdachten opgepakt en 36 illegalen, maakte de verbindingsofficier van de National Crime Agency woensdag in Brussel bekend.

De migranten die naar Engeland werden gesmokkeld werden na aankomst gedwongen tegen een laag loon in autowasstraten in Milton Keynes, in het zuiden van het land, te werken.

Volgens de verbindingsofficier dacht de bende „via wettige activiteiten” de mensen- en drugshandel te kunnen verbergen. Er werd al twaalf maanden gewerkt aan de zaak. Bij de operatie werden ook drugs en „een substantiële hoeveelheid” geld in beslag genomen.