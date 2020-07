Slob wil ook speciaal onderwijs op BES-eilanden

Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden) moet net zoals in de rest van Nederland speciaal onderwijs komen voor leerlingen met een handicap of gedragsproblemen. Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) wil dit regelen.

Kinderen met speciale behoeften kunnen op de eilanden nu alleen nog terecht op reguliere scholen. Hier is wel extra ondersteuning, maar die staat volgens de minister onder financiële druk. Voor minstens honderd kinderen is „dringend actie nodig”, schrijft Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

Ook gaat de minister een zorgplicht voor de scholen instellen. Die worden dan verantwoordelijk voor het zoeken van een geschikte plek voor de kinderen. Dit najaar moeten de eerste stappen gezet worden.