Slob wil dat kinderen héle dagen naar school gaan

Onderwijsminister Arie Slob vindt dat basisscholen samen met de buitenschoolse opvang moeten bepalen hoe zij de dagindeling regelen als de kinderen vanaf 11 mei weer naar school gaan. Het uitgangspunt daarbij is wel dat kinderen een hele dag naar school gaan. Slob sprak zich vrijdagochtend niet uit voor een verbod als scholen kinderen toch halve dagen naar school willen laten komen.

Afgesproken is dat kinderen de halve tijd - eventueel groepsgewijs - naar school gaan en de andere helft van de tijd thuis aan de slag gaan. De minister erkende dat er wat ruis is ontstaan over verschillende mogelijkheden hiervoor, maar stelt dat de partijen nog tijd hebben om er samen uit te komen.

Volgens Slob is een shift van een hele dag verstandig, omdat dit beter valt aan te sluiten op de buitenschoolse opvang. Bovendien zijn er dan minder vervoersbewegingen van en naar school. De scholen zijn al weken dicht in verband met de uitbraak van het coronavirus.

Het ministerie van Onderwijs en de landelijke organisaties voor onderwijs hebben afspraken gemaakt over de heropening. De brief met de richtlijnen gaat naar hun leden. Die moeten de hervatting van het onderwijs in samenspraak met betrokkenen gaan regelen. Dat kan niet op nationaal niveau, zegt de minister.

Verschillende organisaties voor kinderopvang, waaronder belangenvereniging BOinK, maakten donderdag al hun verzet kenbaar. „Dit soort onnodige massale verplaatsingen van een deel van de 1,2 miljoen kinderen en hun ouders is nou precies wat het RIVM probeert te vermijden”, zeiden ze in een gezamenlijke verklaring.