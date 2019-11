Slob wil bemiddelaar voor onderwijs-cao

Een bemiddelaar moet de vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao voor leraren in het basisonderwijs vlot trekken. Verantwoordelijk minister Arie Slob stelt voor dat de vakbonden en werkgevers met een bemiddelaar komen „die kan rekenen op wederzijds vertrouwen”.

De onderhandelingen over een nieuwe arbeidsovereenkomst zijn woensdagavond laat afgebroken. Het bod dat de werkgevers op tafel leggen is niet genoeg voor de vakbonden. Volgens Slob is het van groot belang dat er een akkoord komt, ook omdat beschikbaar geld dan naar het onderwijs kan. Hij hoopt dat de partijen nog deze week weer met elkaar om de tafel gaan.

Donderdag kondigde Slobs collega Bruno Bruins (Medische Zorg) aan dat Wim Kooijman, voormalig topmanager van Air France-KLM, als bemiddelaar aan het werk gaat om de onderhandelingen over een nieuwe cao voor ziekenhuispersoneel op gang te krijgen. Ook in het onderwijs is eerder een tussenpersoon aangesteld: in 2016 hielp Hans Borstlap met de onderhandelingen.

Eerder liet Slob weten flink te balen van de gestrande gesprekken. „Bijzonder jammer”, noemde hij dat. „Er is structureel 285 miljoen beschikbaar en incidenteel 150 miljoen in 2019 voor de arbeidsvoorwaarden. Dit geld moet zo snel mogelijk bij het onderwijspersoneel terechtkomen”, aldus de bewindsman.