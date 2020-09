Slob tegen scholen: wees voorzichtig met commerciële testen

Scholen kunnen het beste voorzichtig zijn met het gebruik van commerciële coronatesten, vindt onderwijsminister Arie Slob. De betrouwbaarheid van die tests is volgens hem „discutabel”.

Sommige leraren kiezen voor commerciële tests omdat er voor de reguliere test vaak geen plek meer is. De testcapaciteit staat al enkele weken onder grote druk.

Volgens de minister heeft het grote gevolgen als een leraar thuis moet blijven door ziekte of een quarantaine uit voorzorg. Hele klassen worden dan voor een dag of soms meerdere dagen naar huis gestuurd, waardoor ouders van de leerlingen opvang moeten regelen of zelf thuis moeten blijven.

Toch vindt Slob het niet wenselijk als leraren zich wenden tot commerciële tests. De capaciteit in laboratoria zou daardoor verder onder druk komen, omdat die anders reguliere tests zouden onderzoeken.

Samen met minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kijkt Slob naar de mogelijkheid om leraren voorrang te geven. Wel moet volgens hem eerst duidelijk zijn welke gevolgen testen met voorrang heeft op „het bestrijden van de infectie in algemene zin” en of de GGD het aankan.