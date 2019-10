Slob stopt financiering Haga per 1 december

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) stopt de financiering van het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam per 1 december. Het schoolbestuur heeft niet op tijd zijn taken overgedragen aan een interim-bestuurder, iets waartoe de minister vorige maand opdracht gaf. Als de school uiterlijk donderdagochtend alsnog de taken overdraagt, kan het besluit nog worden aangepast.

De middelbare school wil Marcel Heuver aanstellen als interim-bestuurder. Die krijgt ook de zegen van Slob. Maar de minister accepteert niet dat de school nog weken de tijd wil nemen om het bestuur aan Heuver over te dragen. „De huidige bestuurders beroepen zich onterecht op administratieve belemmeringen”, vindt Slob.

Haga neemt besluit Slob ‘met korreltje zout’

Hij geeft het schoolbestuur nog respijt tot donderdag 12.00 uur. Heeft het dan niet het veld geruimd, dan krijgt de school vanaf december geen geld meer. Voor die termijn is gekozen zodat „er voor iedere leerling een passende nieuwe plek gevonden kan worden”, zegt de minister.

Het is nooit eerder gebeurd dat een school zo werd bestraft.