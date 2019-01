Slob: staken mag nu eenmaal

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) wil geen oordeel vellen over de staking die leraren hebben aangekondigd. Leraren hebben het recht om te staken en het staat hun dus vrij om daarvoor te kiezen om hun klachten en eisen kracht bij te zetten, zegt hij.

Wel wijst de minister erop dat niet alle leraren meedoen aan de aangekondigde actieweek, die moet uitmonden in een landelijke staking op vrijdag 15 maart. „Je ziet wel dat er verschillend wordt gedacht of dit wel het juiste instrument is op dit moment.” Zo staakt vakbond CNV niet mee, omdat de cao-onderhandelingen nog lopen.

Slob ziet ook wel „dat er nog problemen zijn voor het onderwijs en dat die niet een-twee-drie zijn opgelost” en noemt daarbij bijvoorbeeld de hoge werkdruk waaronder veel leraren gebukt gaan. Maar hij wijst erop dat er al veel extra geld naar het onderwijs gaat en dat „de vorige cao de beste ooit” was. Hij verzekert dat zijn ministerie er alles aan doet om de problemen te verhelpen.