Slob spreekt met YouTube over bescherming kind

Minister Slob (Onderwijs en Media) gaat met YouTube en Google in gesprek over de mogelijkheden om minderjarigen beter te beschermen tegen ongepaste content online.

Dat zei de bewindsman maandag tijdens een mediabegrotingsdebat in de Tweede Kamer. De bewindsman meent dat het voorstel van CDA en CU om de Kijkwijzer ook voor YouTube te laten gelden niet mogelijk is. „We kunnen YouTube niet verplichten om een kijkwijzer toe te passen.”

De minister zei niet de bevoegdheid te hebben om YouTube te dwingen tot inhouds- en leeftijdsaanduiding, omdat het een Iers bedrijf is. Wel wil hij in gesprek gaan met het mediabedrijf en met zijn Ierse ambtsgenoot om de bescherming van minderjarigen te bespreken. „Ik zie mogelijkheden om hier met de Ieren meer afspraken over te maken.”

Een van de mogelijkheden zou volgens Slob het onlinesysteem You Rate It van het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (Nicam) zijn. Het systeem geeft kijkers van onlinevideo’s de gelegenheid om zelf te bepalen of de beelden geschikt zijn voor kinderen.

Getest

De minister zei dat er internationale belangstelling voor het systeem is en dat het de afgelopen jaren „al flink getest” is. Toch vinden CDA-Kamerlid Van der Molen en CU-Kamerlid Van der Graaf het beoordelingssysteem niet genoeg en pleitten zij voor een kijkwijzer.

Ze wezen de minister op de aangescherpte Europese mediarichtlijn, die bepaalt dat EU-lidstaten erop moeten toezien dat minderjarigen worden beschermd tegen schadelijke filmpjes.

„De EU gaat soms te snel, maar nu gaan we in Nederland te langzaam”, aldus Van der Graaf. Ze zei op z’n minst een leeftijdsaanduiding voor onlinevideo’s te willen. „Daar hebben ouders, kinderen en scholen recht op.”

Verder maakte YouTube Kids maandagavond via Twitter bekend dat het begin 2019 naar Nederland komt. Het kinderplatform geeft ouders onder meer de mogelijkheid om bepaalde video’s te blokkeren, een tijdsslot in te stellen en alleen toegang te geven tot goedgekeurde video’s. Sinds 2015 is dit al mogelijk voor ouders in de Verenigde Staten.