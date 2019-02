Slob: Soms geen andere keus dan klas naar huis

Basisscholen die een klas naar huis sturen omdat een leerkracht ziek is, kunnen op begrip van minister Arie Slob (Basisonderwijs) rekenen. Hij wijst erop dat veel meesters en juffen die voorheen invielen voor zieke collega’s, nu zelf een vaste baan hebben gevonden. En dan waart ook de griep nog rond en zitten meer leerkrachten dan normaal ziek thuis.

„We doen wat we kunnen, maar soms is niet in vervanging te voorzien”, antwoordde Slob op vragen van PvdA-leider Lodewijk Asscher. „Dan is de uiterste optie dat men soms klassen één dag naar huis stuurt.”

Dat vindt Asscher niet genoeg. Hij wijst erop dat sommige scholen nog maar vier dagen lesgeven omdat de menskracht voor de gewone vijfdaagse schoolweek ontbreekt. Slob moet daarom „deze crisis aangrijpen” om het regeerakkoord open te breken en extra geld te regelen om het vak van leerkracht aantrekkelijker te maken.

Maar dat is de minister te gortig. Er kiezen al meer mensen uit andere beroepen voor een overstap naar het basisonderwijs en ook ex-leraren willen weer voor de klas, brengt Slob in herinnering.