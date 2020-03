Slob: scholen langer dicht als RIVM-onderzoek laat af is

Als de resultaten van een belangrijk onderzoek pas na 6 april binnen zijn, blijven ook de scholen langer dicht. Onderwijsminister Arie Slob wacht de uitkomsten van het speciale corona-onderzoek van het RIVM sowieso af voordat hij besluit of de scholen weer open mogen.

Dat zei de bewindsman in Op1. „Vandaag is naar buiten gekomen dat op de datum van 6 april mogelijk de uitkomsten van het onderzoek van het RIVM nog niet bekend zijn”, aldus Slob. Op die uitkomsten zal het besluit voor de scholen worden gebaseerd.

Als er pas na 6 april duidelijkheid is, „zal de maatregel ook later aflopen”. Het onderzoek is dinsdag gestart en de resultaten worden over minstens zes weken verwacht, zegt het RIVM tegen Nieuwsuur. Dat zou betekenen dat scholen weken langer dicht zullen blijven.

Slob hoopt woensdag meer duidelijkheid te krijgen over de resultaten van het onderzoek.