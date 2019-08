Slob ontslaat toezichthouder media

De al geschorste bestuurder Eric Eljon van het Commissariaat voor de Media heeft zijn baan donderdag per direct moeten opgeven.

CU-minister Arie Slob, onder meer verantwoordelijk voor mediazaken, heeft hem definitief uit zijn functie gezet, zo maakte de bewindsman donderdag aan de Tweede Kamer bekend.

Directe aanleiding voor eerst de schorsing en uiteindelijk het ontslag is de satirische roman ”Dwergwerpen” die Eljon met hulp van een co-auteur eerder dit jaar publiceerde. Daarin nemen zij het Hilversumse mediawereldje op de hak. In het boek figureren louter fictieve personages, maar in het voorwoord van de auteurs valt wel te lezen: „Als geen enkele (oud-)journalist of (voormalig) omroepmedewerker zichzelf in één van de personages herkent, dan zouden we toch diep teleurgesteld zijn.”

Vertrouwensbreuk

Tussen Eljon en de twee overige bestuurders van het Commissariaat ontstond vanwege het boek een vertrouwensbreuk. Slob schrijft na zorgvuldig onderzoek tot de slotsom te zijn gekomen dat Eljon niet meer kan functioneren in het Commissariaat.

Twee weken geleden werd Slob door VVD, CDA, ChristenUnie en D66, en door de SP bestookt met een reeks kritische vragen over het reilen en zeilen bij het commissariaat. Dat gebeurde nadat NRC een extern onderzoeksrapport naar het reilen en zeilen binnen het Commissariaat naar buiten bracht, waaruit bleek dat de transparantie en de manier waarop de leiding de circa vijftig medewerkers van de toezichthouder aanstuurde fors te wensen overliet.

De algemeen directeur van het Commissariaat bleek bovendien onverwacht te zijn vertrokken naar het mediabedrijf Discovery Benelux, waarop zij als bestuurder toezicht hield. Omdat inmiddels ook de voorzitter na tien jaar afscheid had genomen was er feitelijk nog maar een bestuurder daadwerkelijk in functie. Deze bekleedde volgens NRC een financiële nevenfunctie bij een omstreden Russisch internetbedrijf dat in verband wordt gebracht met censuur en het verspreiden van desinformatie.

In zijn donderdag verstuurde brief belooft Slob voor een Kamerdebat over mediazaken op 11 september uitgebreider te zullen terugkomen op de kwestie.