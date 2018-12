Slob oneens met kritiek over examendebacle

Minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) en de inspectie konden deze zomer niet anders dan de centrale eindexamens van het VMBO Maastricht ongeldig verklaren. Dat zei Slob vrijdag in reactie op een reeks rapporten over het examendebacle.

De inspectie besloot in samenspraak met Slob alle examens ongeldig te verklaren, nadat was gebleken dat er van alles mankeerde aan de schoolexamens, die een leerling moet hebben afgerond om aan het centraal examen te mogen deelnemen. „We hadden geen andere mogelijkheid dan aan de noodrem te trekken”, aldus Slob.

De Auditdienst Rijk, die het optreden van de inspectie onder de loep nam, is het niet eens met de inschatting van Slob. De inspectie en het ministerie hadden de school ook kunnen vragen de diploma-uitreiking uit te stellen, om in de tussentijd vast te stellen welke examens definitief ongeldig moesten worden verklaard. Dat had ouders en leerlingen veel kopzorgen kunnen schelen.