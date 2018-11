Slob: Onderzoek naar knielen kind in moskee

Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs gaat uitzoeken welke rechten ouders hebben als openbare scholen hun kinderen willen verplichten mee te doen aan religieuze handelingen, zoals knielen en bidden in moskeeën.

Dat zegde de bewindsman donderdag tijdens de behandeling van de Onderwijsbegroting toe aan SGP-Kamerlid Bisschop. Laatstgenoemde bepleit een wettelijk recht voor ouders om hun kinderen te vrijwaren van deelname aan religieuze handelingen als die ingaan tegen hun overtuiging.

Op dit moment kunnen ouders aan de leiding van de openbare scholen alleen vragen om vrijstelling, maar een recht op vrijstelling bestaat volgens de SGP’er niet. Bisschop heeft zijn wens vastgelegd in een motie. VVD, CDA en ChristenUnie hebben deze medeondertekend. Zeer waarschijnlijk gaat de PVV de motie volgende week dinsdag tijdens de stemmingen ook steunen zodat er een Kamermeerderheid voor is.

Als de Kamer de motie aanvaardt, gaat Slob de kwestie uitzoeken en zal hij de Kamer in een brief informeren wat precies de rechten van ouders zijn. De minister vindt het sowieso verstandig als scholen en ouders in gesprek gaan over hetgeen acceptabel is bij excursies.

Slob voelt weinig voor het plan van D66 en CDA om geld uit een potje voor onderwijsverbeteringen te gebruiken om de salarissen van basisschoolleerkrachten te verhogen. Volgens D66 en CDA is het onduidelijk wat er met de 263 miljoen die hier jaarlijks voor beschikbaar is, gebeurt. Slob legde uit dat zeker driekwart van het geld wordt besteed aan extra (ondersteunend) personeel. Tot 2020 zijn over de gelden afspraken gemaakt met het onderwijs. Daarna kunnen er nieuwe afspraken worden gemaakt. Slob staat niet te springen om het geld te besteden aan hogere salarissen. Ook de oppositie is kritisch. Die wil wel extra geld, maar niet uit het potje voor onderwijsverbeteringen.