Slob: Niet meer geld voor ouderorganisaties onderwijs

Minister Slob van Onderwijs is niet van plan meer geld beschikbaar te stellen voor ouderorganisaties in het onderwijs.

Ook gaat de bewindsman de algemene landelijke stichting Ouders & Onderwijs niet verplichten om levensbeschouwelijke ouderorganisaties in haar gelederen op te nemen. Dat verklaarde de bewindsman woensdag in de Tweede Kamer tijdens een algemeen overleg over ouderbetrokkenheid in het onderwijs.

In de regeringscoalitie bestaat verschil van mening over de hoeveelheid overheidsgeld die naar de ouderorganisatie Ouders & Onderwijs moet. Het CDA wil extra geld en daar moeten dan ook andere, levensbeschouwelijke organisaties van profiteren. De VVD wil het liefst helemaal geen geld uittrekken voor ouderorganisaties.

Subsidie

Slob stelde daarom dat hij zich houdt aan de afspraken die in de vorige kabinetsperiode zijn gemaakt, namelijk om de subsidie voor de ouderorganisaties te verlagen van 3 naar 1 miljoen euro.

CDA, ChristenUnie en SGP willen graag dat levensbeschouwelijke ouderorganisaties in Ouders & Onderwijs een stem krijgen. Het CDA pleit ervoor om levensbeschouwelijke ouderorganisaties het bestuur van Ouders & Onderwijs te laten vormen. De SGP is voorstander van een federatie.

Minister Slob gaat echter niet ingrijpen. Hij vindt wel dat andere levensbeschouwelijke organisaties een plek zouden moeten krijgen in O & O, maar hij gaat vanuit Den Haag niet voorschrijven hoe dat moet. Hij wil dat overlaten aan de ouderwijsorganisaties zelf.