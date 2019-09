Slob: Links misbruikt wet nieuwe scholen

Linkse partijen in de Tweede Kamer willen een wet voor het stichten van nieuwe scholen gebruiken om de vrijheid van onderwijs in te perken. Minister Slob voor Basis- en Voortgezet onderwijs is daar fel tegen.

Dat bleek donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer over de wet ”Meer ruimte voor nieuwe scholen”.

Slob vindt dat nieuwe scholen zich niet bij een bestaande levensbeschouwelijke richting in het onderwijs hoeven aan te sluiten, maar dat ouders rondom elke levensbeschouwing of pedagogisch-didactische concept een school mogen starten.

De overheid toetst wel vooraf de kwaliteit van het onderwijs en van de bestuurders. Verder moet er zekerheid bestaan dat voldoende ouders hun kinderen naar de op te richten school sturen.

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie geven steun aan de wet. Ook de SGP staat er redelijk positief tegenover. De linkse partijen zijn bang dat de wet segregatie oftewel onderscheid tussen bevolkingsgroepen, in de hand werkt. Het zouden namelijk vooral goedopgeleide ouders zijn die in staat zijn om een nieuwe school voor hun kinderen op te richten.

SP, GroenLinks en PvdA gebruikten de wetsbehandeling om een aantal onderwerpen waarover ze al langer misnoegd zijn, te ‘regelen’. Zo dienden ze een wijzigingsvoorstel in dat alle nieuwe scholen verplicht zijn alle leerlingen die zich aanmelden toe te laten. Verder zouden de nieuwe scholen geen mogelijkheid moeten krijgen om kerndoelen waar ze het niet mee eens zijn, te vervangen door andere.

De SP probeerde medestanders te vinden om reformatorische scholen aan te pakken omdat zij in een lesmethode hebben staan dat ze leerlingen „weerbaar willen maken tegen het moderne denken over seksualiteit.”

Minister Slob maakte korte metten met al deze wensen. Volgens hem mogen de partijen de wet over nieuwe regels voor de oprichting van nieuwe scholen niet misbruiken om grondwettelijke rechten in de perken. Dat is staatsrechtelijk onjuist, aldus de bewindsman. Volgens hem komen er in de naije toekomst andere mogelijkheden om te discussiëren over acceptatieplicht en burgerschapsvorming.