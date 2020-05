Slob heet blije kinderen welkom bij basisschool Zwolle

Onderwijsminister Arie Slob heeft maandag de eerste kinderen van de Florens Radewijnsschool in Zwolle welkom geheten op hun eerste schooldag na de acht weken durende sluiting vanwege het coronavirus. Aan de rand van het plein van de basisschool, waar de ouders hun kinderen moeten achterlaten, voerde hij korte gesprekjes met de ouders en kinderen. Die waren vooral vrolijk en gaven aan dat ze het fijn vinden om weer naar school te gaan.

De scholieren hielden onderling afstand van elkaar en in de klaslokalen zijn de tafels op afstand gezet. Een gecombineerde groep van groep zes, zeven en acht ging via de achterzijde de school in en de jongste kinderen aan de voorkant, zodat de groepen elkaar niet tegenkomen, zei een woordvoerster van Slob. In totaal zouden maandag 38 kinderen naar school gaan. De minister sprak met de docenten en de schoolleider.

Vanaf maandag gaan de basisscholen, de dagopvang en de buitenschoolse opvang weer open. Kinderen gaan voor de helft van de tijd naar school. Elke school moet zelf bedenken hoe ze dit regelt aan de hand van richtlijnen.