Slob grijpt in bij geplaagd Avicenna College in Rotterdam

Onderwijsminister Arie Slob grijpt in bij het Avicenna College in Rotterdam, dat wordt geplaagd door een conflict tussen het personeel en de raad van toezicht. Een externe expert is eerder deze week gevraagd met advies te komen om de ruzie op te lossen, zodat het onderwijs weer door kan gaan. Naar aanleiding van zijn adviezen moet de interim-directeur het veld ruimen.

Het conflict over het vertrek van rector en bestuurder Wim Littooij eind augustus zorgt ervoor „dat op dit moment veel leerlingen van deze school geen onderwijs krijgen”, schrijft Slob aan de Tweede Kamer. „Dat leerlingen de dupe worden, is voor mij onacceptabel.” De islamitische school „vervult een belangrijke rol in het Rotterdamse onderwijsveld en de leerlingen verdienen het om weer goed onderwijs te ontvangen”, aldus de bewindsman.

Uit protest tegen het gedwongen vertrek van Littooij, heeft de helft van het personeel van het Avicenna College zich ziek gemeld, meldde de Algemene Onderwijsbond eerder. Littooij moest van de raad van toezicht weg omdat uit een onderzoek van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten blijkt dat hij zich „onzuiver” en „grensoverschrijdend” heeft gedragen, zo meldde NRC eind augustus.

De ingeschakelde expert, hoogleraar Vermeulen, adviseert alle gesprekken over ideologie en bestuur voorlopig te vermijden. De school moet zich in plaats daarvan richten op het „herstel van basale veiligheid”. De leden van de raad van toezicht moeten per 1 oktober terugtreden, „en maken daarmee ruimte voor noodzakelijke verbetering”.

De waarnemend directeur, die de taken van Littooij nog maar net heeft overgenomen, moet direct weg. „Zijn aanpak en aanwezigheid werken onvoldoende de-escalerend”, zegt Vermeulen over de huidige directeur. Er moet een interim-directeur komen die orde op zaken moet stellen bij de school. Het waarnemende bestuur en Slob nemen de aanbevelingen over, wat betekent dat „het contract met de huidige interim-directeur ontbonden zal worden” en de school hulp inschakelt van buitenaf.

De Onderwijsinspectie houdt de situatie al enige tijd in de gaten, en heeft alarm geslagen. Daardoor is de school in ‘fase E’ beland, wat betekent dat het dossier onder de regie van het ministerie komt en Slob de mogelijkheid heeft snel in te grijpen. De inspectie komt „binnenkort” met een rapport over de school.