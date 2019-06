Slob: eindtoets eerder afnemen na schooladvies

De eindtoets voor basisschoolleerlingen wordt voortaan eerder in het jaar afgenomen. Dat laat minister Arie Slob weten in een brief aan de Tweede Kamer. Met de maatregel komt er minder tijd te zitten tussen het moment van het schooladvies van de leraar en de toets.

Sinds de invoering van een wet in 2014 is het advies van de leraar voor het niveau van de middelbare school leidend. Partijen in de Kamer hadden er juist op aangedrongen die volgorde weer om te draaien, maar daar voelt Slob dus niet voor.

Volgens Slob blijkt uit een peiling onder 2500 docenten uit groep 7 en 8, dat driekwart de huidige volgorde in stand wil houden. „Op deze manier wordt het schooladvies bepaald op basis van een breed beeld van de ontwikkeling van het kind. Ik heb vertrouwen in het professionele oordeel van de leraar hierover”, aldus de minister.

Wel wordt de periode tussen het schooladvies en de eindtoets korter. Het advies wordt voortaan tussen 1 februari en 1 maart gegeven, waarna de toets uiterlijk half maart wordt afgenomen. Daarmee wil Slob voorkomen dat kinderen na een tegenvallend advies op toetstraining worden gestuurd. Niet alle ouders kunnen zich dit veroorloven, wat ongelijkheid in de hand werkt, zo is de redenering.