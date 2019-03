Slob dreigt islamitische school met sluiting

Minister Arie Slob (Onderwijs) zal het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam geen geld meer geven als de instelling doorgaat met het hinderen van de Inspectie van het Onderwijs. Medewerkers van de school zouden bovendien contacten hebben gehad met een terreurbeweging.

De school hinderde woensdag het werk van de inspectie, toen medewerkers van die instelling een onaangekondigd bezoek brachten aan de school. Slob noemt dat „zeer ernstig en niet acceptabel.” Als de school door blijft gaan met het hinderen van de inspecteurs „zal ik niet schromen de bekostiging stil te leggen.” Dat betekent dan in praktijk het einde van het lyceum.

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema besloot donderdag al de gemeentelijke subsidie aan de school te bevriezen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid had namelijk aangegeven dat docenten een deel van het lesprogramma wijden aan de salafistische geloofsleer.

Noord-Holland Nieuws meldde donderdag dat op de school richtinggevende personen actief zijn, die banden zouden hebben onderhouden met een terroristische organisatie, het Kaukasus Emiraat. Die organisatie streeft naar een islamitische staat in de Kaukasus.

Het Cornelius Haga Lyceum biedt onderwijs op islamitische grondslag. Leerlingen kunnen er mavo, havo of vwo doen. Het is een kleinschalige school met 174 leerlingen. Jongens en meisjes krijgen gescheiden les. De komst van de school van de Stichting Islamitisch Onderwijs was destijds omstreden, onder meer omdat een voormalig bestuurslid sympathie had betuigd voor de terreurgroep Islamitische Staat. Op de school wordt sinds anderhalf jaar les gegeven.

VVD en CDA in de Tweede Kamer dringen aan op sluiting van de school. SP en PvdA willen dat sluiting wordt overwogen. De PVV wil dat alle islamitische scholen in Nederland sluiten. Meerdere Amsterdamse raadsleden willen eveneens dat de school wordt gesloten.

Bestuursvoorzitter Söner Atasoy van de school sprak donderdag onder meer van „staatsonderdrukking en staatspropaganda.” Volgens hem is de school grondig doorgelicht door de Onderwijsinspectie en zijn er geen misstanden aan het licht gekomen.