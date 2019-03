Slob: dit is het geld dat er is

Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft begrip voor de brede onderwijsstaking die vrijdag in Den Haag wordt gehouden, maar benadrukt dat het kabinet al veel geld heeft uitgetrokken voor de sector. Nog meer zit er niet in, aldus Slob.

„In financiële zin doen we al veel”, zei Slob voorafgaand aan de ministerraad. „Men wil meer, en dat mag. Maar dit is het geld dat we hebben, en dat probeer ik zo snel mogelijk bij ze te krijgen.”

Hij benadrukte dat het kabinet al veel geld heeft uitgetrokken voor hogere salarissen en verlaging van de werkdruk. „Dit is de sector waarin het kabinet het meeste investeert.”