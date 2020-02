Slob bezorgd over gebreken rond schoolexamens

De schoolexamens van ruim twee derde van de scholen die de onderwijsinspectie heeft onderzocht, vertonen tekortkomingen.

De gebreken zijn niet zo groot als bij de Limburgse scholen waar de examens van tal van leerlingen in de zomer van 2018 ongeldig werden verklaard, maar zijn toch „verontrustend”, vindt onderwijsminister Arie Slob.

De inspectie onderzocht de schoolexamens van 104 scholen, waarvan 70 procent niet voldeed. Het ministerie meldt tekortkomingen op een kleine 60 procent van de scholen. Een leerling moet de schoolexamens, waaronder tentamens en werkstukken vallen, afronden om deel te mogen nemen aan de landelijke eindexamens.

Op sommige scholen ontbraken verplichte onderdelen in de schoolexamens of werden toetsen niet afgenomen. Op andere scholen rammelde het examenreglement, omdat het bijvoorbeeld was opgesteld zonder inspraak van leerlingen, ouders en personeel, constateerde de inspectie. Maar geen school maakte het zo bont dat leerlingen boven het hoofd hing dat ze niet aan het eindexamen zouden mogen meedoen.

De bevindingen baren Slob zorgen. De minister wijst op de maatregelen die hij heeft aangekondigd om de schoolexamens te verbeteren. Scholen moeten nu „hun verantwoordelijkheid nemen” en aan de slag, zegt hij. De conclusies van de inspectie „onderstrepen hoe urgent het is om verbeteringen door te voeren”, erkent de koepel van middelbare scholen. Ook scholierenorganisatie LAKS is niet verbaasd. Uit een niet-representatieve peiling vorig jaar onder circa 1400 scholieren meldde een kwart dat examens uit het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) niet waren afgenomen. Ook werd er door zo’n 700 scholieren gemeld dat examens niet volgens de planning werden uitgevoerd.