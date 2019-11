Slob: begrip voor leraren maar niet meer geld

Onderwijsminister Arie Slob begrijpt dat docenten en schoolleiders „het zwaar hebben”, maar hij kan ze niet beloven dat er structureel nog meer geld komt om het personeelstekort en de hoge werkdruk aan te pakken. Er ligt al „een mooi aanvullend pakket”, vindt hij.

Het kabinet maakte vorige week bekend dat het de komende jaren in totaal 460 miljoen euro extra uittrekt om tekorten in het basis- en voortgezet onderwijs aan te pakken. Aanvankelijk leken de grootste onderwijsvakbonden daar tevreden mee, maar woensdag wordt toch in het hele land actiegevoerd. Het steekt vooral dat het kabinet slechts eenmalig de portemonnee trekt en niet structureel meer geld beschikbaar stelt.

Slob vindt het „teleurstellend” dat dit voor sommige bonden aanleiding is toch te gaan staken. Met het extra geld kunnen scholen „de komende jaren doen wat nodig is” om lege plekken voor de klas in te vullen.