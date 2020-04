Slob akkoord met islamitische middelbare school in Den Haag

Minister Arie Slob (Onderwijs) geeft het groene licht voor een islamitische school voor mavo, havo, vwo in Den Haag. De school moet in augustus volgend jaar beginnen.

Drie andere aanvragen voor bekostiging van (traditioneel) islamitische scholengemeenschappen voor mavo, havo en vwo wees Slob af. Twee aanvragen waren voor scholen in Amsterdam en een in Den Haag.

Alle vier aanvragen waren ingediend door de Stichting voor Islamitisch Voortgezet Onderwijs in Rotterdam (Sivor). Die runt in de havenstad het islamitsche Avicenna College.

Er zijn maar een paar islamitische middelbare scholen in Nederland.

Hilbert Bredemeijer, wethouder onderwijs in Den Haag, noemt vrijheid van onderwijs in een reactie „een groot goed in onze stad”. Hij gaat met de Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs in gesprek over de startmogelijkheden. „De middelbare school kan een mooie toevoeging zijn op het diverse palet aan scholen in onze stad, waarbij goed onderwijs voor alle kinderen in Den Haag altijd vooropstaat.”