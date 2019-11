Slob: afbreken cao-overleg bijzonder jammer

Minister Arie Slob (Onderwijs) vindt het „bijzonder jammer” dat het overleg over een nieuwe cao in het basisonderwijs is afgebroken. De vakbonden zijn ontevreden met een loonbod van de PO-Raad waarin de werkgevers zijn verenigd.

„Er is structureel 285 miljoen beschikbaar en incidenteel 150 miljoen in 2019 voor de arbeidsvoorwaarden. Dit geld moet zo snel mogelijk bij het onderwijspersoneel terechtkomen”, aldus de bewindsman.

Volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) boden de werkgevers „minder dan 3 procent” loonsverhoging. De bond verwacht voorlopig geen akkoord. CNV Onderwijs spreekt van een „starre opstelling van de werkgevers”. De PO-Raad vindt dat ze een „goed bod” op tafel had gelegd.