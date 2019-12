Slag om Ardennen herdacht

In het Belgische Bastogne (Bastenaken) is maandag het begin van de Slag om de Ardennen van 75 jaar geleden herdacht. Koning Filip en koningin Mathilde legden in het gezelschap van internationale hoogwaardigheidsbekleders en veteranen bloemenkransen bij het Mardasson-oorlogsmonument. Er werd een minuut stilte in acht genomen en de Last Post werd gespeeld. Vanwege de mist kon een fly-over van jachtvliegtuigen niet doorgaan.

Het Ardennenoffensief in de winter van 1944 was een van de laatste grote wapenfeiten in West -Europa van de Duitse troepen in de Tweede Wereldoorlog. De zes weken durende gevechten, ook bekend als The Battle of the Bulge, kostten vele tienduizenden soldaten het leven. De geallieerde troepen trokken ondanks hun numerieke minderheid uiteindelijk aan het langste eind.

Onder anderen de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper en de Poolse en Duitse president gaven acte de présence bij de ceremonie in Bastogne. Koning Filip prees de „talloze heldendaden” van geallieerde soldaten die het land bevrijdden van de „barbaarse” nazi’s. Het staatshoofd waarschuwde tegen nieuwe vormen van haat, agressie en uitsluiting.

Het Belgische koningspaar neemt later op de dag nog deel aan een herdenkingsplechtigheid op de Amerikaanse begraafplaats in het Luxemburgse Hamm. Daar ligt de Amerikaanse oorlogsheld generaal Patton begraven samen met 5072 andere Amerikaanse militairen.