Slachtoffers Nederlands-Indië herdacht in Tweede Kamer

In de hal van de Tweede Kamer zijn vrijdag de slachtoffers herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog vielen in Nederlands-Indië. Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn en Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib legden een krans bij de herdenkingsplaquette.

Arib sprak tijdens haar toespraak over het belang van herdenken. „We moeten de verhalen uit die donkere tijd levend houden en doorvertellen. Om de doden te eren, om de overlevenden recht te doen.” Zo blijven komende generaties bewust dat oorlog opnieuw kan gebeuren, aldus Arib.

Vanwege de coronamaatregelen waren er minder mensen aanwezig dan in eerdere jaren. Ieder jaar wordt op 14 augustus de capitulatie van Japan herdacht.

Zaterdag is de Nationale Herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Vanwege het coronavirus is deze dit jaar niet publiekelijk bij te wonen. Wel is deze te volgen via diverse livestreams.